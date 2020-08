Ballando con le stelle Samuel Peron e Rosalinda Celentano positivi al Coronavirus (Di martedì 25 agosto 2020) Tra qualche settimana dovrebbe iniziare la nuova edizione di “Ballando con le stelle” ma il maestro di ballo Samuel Peron e Rosalinda Celentano sono risultati positivi al Coronavirus. Ora lo studio di Ballando è attualmente chiuso, per la dovuta sanificazione dei locali e i controlli su tutti i partecipanti, a questo punto non si hanno notizie se lo show andrà in onda. Ancora i diretti non hanno confermato la notizia. Solo qualche giorno fa la Carlucci aveva detto che non c’era nessun tipo di preoccupazione visto che i test sono fatti con frequenza a tutti i presenti alla trasmissione. Leggi su people24.myblog

gianlu_79 : RT @bubinoblog: BALLANDO CON LE STELLE, DUE CASI DI POSITIVITA' AL COVID-19 NEL CAST? - Debina87 : RT @screnni: Aspettavo notizie certe ma mi avete bombardata di messaggi (miei piccoli stalker) È vero, Samuel Peron e Rosalinda Celentano… - MarilenaPiccin1 : RT @fraversion: Ciacci conferma in diretta a #OgniMattina (via Raimondo Todaro) che due persone del cast sono state trovate positive al Cov… - tersasenzae : RT @trash_italiano: Ballando con le Stelle, un concorrente positivo al Covid-19: ecco cosa sta succedendo - ilgiomba : @PanariellinaIda Almeno che Fanpage non si metta a diffondere fake! -