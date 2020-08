Ballando con le Stelle, Rosalinda Celentano e Samuel Peron positivi al coronavirus. Produzione sospesa (Di martedì 25 agosto 2020) Rosalinda Celentano e Samuel Peron sarebbero risultati positivi al coronavirus. La notizia sta rimbalzando in queste ore sul web, riportata anche dal quotidiano “Today”. Il ballerino professionista e la sua allieva avrebbero dovuto partecipare come coppia alla nuova stagione di Ballando con le Stelle. Al momento non c’è alcuna conferma ufficiale (nemmeno da parte della conduttrice Milly Carlucci, ndr), anche se lo stylist Giovanni Ciacci ha precisato che la Produzione di “Ballando con le Stelle” è momentaneamente sospesa. Lo studio della Rai, che si trova in una struttura del Coni al Foro Italico, resterà chiuso per 2 giorni per ... Leggi su nonsolo.tv

