Azzolina, giallo sulle graduatorie: dopo l'accusa di "auto-assunzione" a preside, spunta qualcosa di insolito (Di martedì 25 agosto 2020) dopo le critiche, uno strano accadimento. È infatti un vero e proprio mistero quello delle graduatorie dei candidati dirigenti scolastici per il prossimo anno accademico che ora vede il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina scivolare oltre l'ultima posizione possibile per l'attribuzione del ruolo (ovvero la 2492). A darne conferma è il sindacato dei dirigenti scolastici Udir. "Il MEF - si legge sulla rivista Orizzonte Scuola - ha autorizzato 529 nomine. Di queste 458 riguardano la procedura concorsuale di cui al DDG 1259/2017; 29 i soggetti inclusi nella graduatoria di merito ex DDG 13 luglio 2011, 42 corrispondono a richieste di trattenimento in servizio ex articolo 1, comma 87 della Legge n. 208/2015". Qualche giorno fa la grillina era finita nella bufera ... Leggi su liberoquotidiano

A confermare i dati sullo scorrimento di graduatoria è proprio il sindacato dei dirigenti scolastici Udir. Arriva la pubblicazione delle graduatorie dei candidati dirigenti scolastici per il prossimo ...

