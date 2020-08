Avellino, l’annuncio di Festa: “Scuole aperte solo dopo le elezioni regionali” (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “E’ ferma mia intenzione posticipare l’inizio delle scuole, elementari e medie, a dopo le elezioni”. E’ il messaggio del sindaco di Avellino, Gianluca Festa. “L’idea che la scuola possa cominciare il 14 settembre è superata – continua – Sto predisponendo l’atto amministrativo per motivi di sicurezza e soprattutto per la salute pubblica”. “Predisporrò l’apertura delle scuole di competenza del comune a seggi chiusi e sanificazioni effettuate. Non metto a rischio la salute e la sicurezza della mia comunità. Presumibilmente le scuole riapriranno il giovedì successivo alle elezioni (tra il 20 e 21 settembre). E’ una scelta necessaria ... Leggi su anteprima24

