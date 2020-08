Aurora Ramazzotti si indigna per la foto di Chanel Totti: "Quando capitò a me nessuno fiatò" (Di martedì 25 agosto 2020) Aurora Ramazzotti interviene sul caso di Chanel Totti, la figlia tredicenne dell'ex numero 10 della Roma e di Illary Blasi. finita sulla copertina di una rivista con una foto che la ritrae il suo lato B in primo piano. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ricorda Quando anche a lei capitò la stessa cosa: "Non erano i tempi dei social, per questo 'nessuno fiatò'. Non credo che solo perché nessuno si è ribellato all'epoca debba normalizzarsi oggi una cosa che è sbagliata". Aurora Ramazzotti pubblica anche la foto dell'epoca che la ritraeva ragazzina con la madre Michelle. "Questa cosa - continua la figlia di Eros - (come tante ... Leggi su iltempo

