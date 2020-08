Aurora Ramazzotti parla della sua foto in bikini a 15 anni su un settimanale: "Ne sto pagando i conti ancora adesso" (Di martedì 25 agosto 2020) continua a far rumore il caso che ha coinvolto Chanel Totti ritratta in bikini nella copertina dell'ultimo numero del settimanale Gente uscito questa settimana. Stavolta a prendere parola è Aurora Ramazzotti, ma perché?Tutto si riconduce ad un tweet di Selvaggia Lucarelli in cui la giornalista pubblica una foto risalente al 2011 tratta dal sito di Oggi e che richiama ad un episodio più o meno analogo al caso della quale vi stiamo parlando. La Ramazzotti viene fotografata in compagnia di sua madre Michelle Hunziker in bikini e lato B in vista al mare. 25 agosto 2020 15:32. Leggi su blogo

