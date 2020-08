Aurora Ramazzotti: «La foto con mia madre incise sulla mia crescita, nessuno si lamentò ma la cosa era sbagliata» (Di martedì 25 agosto 2020) L’antefatto è rappresentato dalla foto di Chanel Totti in copertina su Gente e il successivo confronto con mamma Ilary Blasi che appare nel titolo. L’immagine ha fatto discutere perché mostrava il corpo di una adolescente di 13 anni (con il volto oscurato) e ha provocato anche l’intervento di Francesco Totti e della stessa Ilary Blasi che hanno preso una forte posizione contro la pubblicazione di quella foto. Nel commentare le polemiche che ne sono seguite, la giornalista Selvaggia Lucarelli aveva fatto il confronto con quanto accaduto nel 2011 ad Aurora Ramazzotti. LEGGI ANCHE > Totti e Ilary Blasi contro la copertina di Gente per la foto della 13enne Chanel in copertina Aurora Ramazzotti e la foto con Michelle ... Leggi su giornalettismo

