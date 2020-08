Aurora Ramazzotti interviene sul lato b in copertina di Chanel Totti e risponde a Selvaggia Lucarelli (Foto) (Di martedì 25 agosto 2020) Ricordavamo tutti che anche Aurora Ramazzotti come Chanel Totti era finita in copertina con il lato b in primo piano ma il commento di Selvaggia Lucarelli le ha dato modo di intervenire sulla polemica. Il caso Chanel Totti forse si chiude qui con Aurora che risponde alla giornalista chiarendo perché nel 2011 nessuno fiatò per il suo lato b sulla rivista Oggi e le conseguenze di quegli scatti. Non è piaciuta a nessuno la scelta di Gente di piazzare in copertina la Foto di Chanel in costume, il volto pixellato perché solo tredicenne ma il lato b in primo piano. ... Leggi su ultimenotizieflash

stanzaselvaggia : Estate 2011, Aurora Ramazzotti aveva 15 anni. Nessuno fiató. E la lista sarebbe lunga. - s4racg : RT @LaGio___: Aurora Ramazzotti ha risposto al tweet sconclusionato di Selvaggia Lucarelli - GioTanner : RT @LaGio___: Aurora Ramazzotti ha risposto al tweet sconclusionato di Selvaggia Lucarelli - Mizuashi_ : RT @LaGio___: Aurora Ramazzotti ha risposto al tweet sconclusionato di Selvaggia Lucarelli - poopey_sg : RT @LaGio___: Aurora Ramazzotti ha risposto al tweet sconclusionato di Selvaggia Lucarelli -