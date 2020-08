Aurora in difesa di Chanel: "Mercificazione del corpo? Io ne pago ancora le conseguenze" (Di martedì 25 agosto 2020) Anche Aurora Ramazzotti ha detto la sua sul caso di Chanel, figlia tredicenne di Francesco Totti e Ilary Blasy, sbattuta - in bikini - sulla copertina di Gente. Su Instagram, la primogenita di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha ricordato di aver vissuto episodi simili, che l’hanno segnata a vita: “Questa cosa, come tante analoghe, ha inciso indelebilmente la mia crescita e non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io. Ne sto pagando i conti ancora adesso”.Aurora sottolinea che “non erano tempi di social, per questo ‘nessuno fiatò’”. E aggiunge: “Non credo che solo perché nessuno si è ribellato all’epoca debba normalizzarsi oggi una cosa che è sbagliata”. Dunque ben vengano le critiche e le polemiche che hanno ... Leggi su huffingtonpost

