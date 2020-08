Atletica, questo weekend vanno in scena i Campionati Italiani Assoluti (Di martedì 25 agosto 2020) In questo weekend, da venerdì 28 a domenica 30 agosto si svolgeranno a Padova i Campionati Italiani Assoluti di Atletica leggera, che vedranno impegnati ben 736 atleti, tra i quali Filippo Tortu e Marcell Jacobs nei 100 metri, Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Larissa Iapichino nel salto in lungo, Luminosa Bogliolo nei ostacoli e Leonardo Fabbri nei lanci. La giornata di venerdì sarà dedicata alle multiple e ai turni eliminatori, mentre sabato saranno assegnati i primi 20 titoli e domenica i restanti 14, per un totale di 34 titoli di campione italiano. Leggi su sportface

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Sono 736 gli iscritti alla edizione n.110 dei Campionati italiani assoluti che da venerdì a domenica Padova vedrà in gara il meglio della atletica leggera azzurra: dalla sfida ...

Stamenov e Nervetti: le stelle dell’Atletica Piacenza sognano in grande

L’Atletica Piacenza, ora come non mai, ha il volto pulito di Eleonora Nervetti e Nasko Stamenov, giovani, belli e anche bravi. Il loro sorriso si specchia nella medaglia d’oro che si sono infilati al ...

