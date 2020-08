Atletica, -3 ai Campionati italiani assoluti: tutto pronto per la sfida Tortu-Jacobs, in gara anche Iapichino (Di martedì 25 agosto 2020) Mai così ricchi di significato. I Campionati italiani assoluti di Padova, nell’anno segnato dalla pandemia e dal rinvio dei maggiori eventi internazionali, guadagnano ancor più valore e spiccano come appuntamento clou della stagione per la gran parte dei 736 atleti iscritti (370 donne, 366 uomini). Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 allo Stadio Colbachini va in scena l’edizione numero 110 della rassegna tricolore, autentica vetrina per il movimento azzurro, data la qualità dei partecipanti. Si gareggia a titolo individuale, ma anche a squadre, nell’inedita formula articolata su due prove, la prima appunto a Padova, la seconda a Modena (Festa dell’Endurance, 17-18 ottobre): i punteggi ottenuti nella tre giorni veneta contribuiranno alla classifica finale che ... Leggi su sportfair

Per la vela azzurra una medaglia di bronzo Under 17 grazie a Riccardo Pianosi all’Europeo Formula Kite in Polonia. I commenti del DT Giovanile Alessandra Sensini e del tecnico Simone Vannucci Continua ...

ATLETICA/ Roata Chiusani: l'argento di Alessio Romano ai campionati italiani di corsa in montagna

CUNEO CRONACA - Eccellente prova di Alessio Romano ai Campionati Italiani di Corsa in Montagna disputatisi a Susa nel week-end del 22 e 23 Agosto. Il giovane atleta in forza al Roata Chiusani, al prim ...

