Assegno nucleo familiare figlio maggiorenne studente, perchè è stato sospeso? (Di martedì 25 agosto 2020) L’Assegno al nucleo familiare è una prestazione che l’INPS eroga in favore di nuclei di lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di determinati requisiti reddituali e di composizione della famiglia e viene corrisposto in base alle tabelle che ogni anno l’istituto aggiorna. L’Assegno al nucleo familiare, solitamente, viene corrisposto per i figli minorenni ma in alcuni casi spetta anche per i figli maggiorenni, per i nipoti a carico dei nonni e per fratelli e sorelle minorenni e carico del richiedente. Cerchiamo di capire cosa succede al beneficio nel momento che i figli, o equiparati, diventano maggiorenni. Assegno nucleo familiare figli maggiorenni Una lettrice scrive per chiedere, proprio in ... Leggi su notizieora

