Ascolti tv, Auditel del 24 agosto: il prime time è di Pietro Mennea (Di martedì 25 agosto 2020) La replica della fiction ‘Pietro Mennea – La freccia del Sud‘, trasmessa da Rai1, è stato il programma più visto della prima serata di lunedì 24 agosto, con 2.462.000 spettatori e il 14.3% di share. Al secondo posto, su Canale5, ‘Windstorm – Contro ogni regola‘, con 2.384.000 spettatori e il 13% di share. Al terzo posto, su Italia 1, la quarta puntata di ‘Battiti Live’, con 1.286.000 spettatori e il 7.7% di share. Ascolti tv del 24 agosto, il resto del prime time A seguire, tra gli altri Ascolti di prime time: ‘Hawaii Five-0’ e ‘NCIS New Orleans’ su Rai2 (rispettivamente, 1.242.000 spettatori, share 6%, e 1.014.000 spettatori, ... Leggi su tvzap.kataweb

