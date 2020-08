Anzio, set a cielo aperto: è online in anteprima esclusiva il trailer del film Burraco Fatale (Di martedì 25 agosto 2020) Anzio ancora protagonista nel mondo del cinema, nel film “Burraco Fatale“, girato lo scorso anno nella Città scelta come location ideale dai più grandi registi al mondo. Giuliana Gamba dirige una straordinaria Claudia Gerini, protagonista del film insieme a Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, Angela Finocchiaro, in “Burraco Fatale”, una commedia sull’amicizia e le seconde possibilità di cui vi mostriamo il trailer, in anteprima esclusiva. Un film tutto al femminile, in gran parte ambientato ad Anzio, che arriverà prossimamente al cinema con Fenix Entertainment. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

