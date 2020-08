Antonio Conte resta sulla panchina dell’Inter: le reazioni social (FOTO) (Di martedì 25 agosto 2020) Antonio Conte sarà il tecnico dell’Inter anche per la stagione 2020/2021. Dopo l’incontro con Zhang, l’allenatore leccese è stato confermato sulla panchina dei nerazzurri nonostante le parole che sapevano d’addio dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia. Di seguito le reazioni social degli utenti a questa notizia dell’ultim’ora. INTER, Conte resta: IL COMUNICATO UFFICIALE INTER, RIMANGONO ANCHE MAROTTA E AUSILIO Scelta più sensata, bene. Interrompere questo rapporto non aveva alcun senso, ci sono tutte le basi per vincere, non è possibile cambiare un progetto all'anno. Ora basta con queste cazzate e testa alla prossima stagione, sperando non gli torni il ciclo. ... Leggi su sportface

