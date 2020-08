Antonio Banderas guarito dal Coronavirus: le parole dell’attore (Di martedì 25 agosto 2020) Antonio Banderas è guarito dal Covid-19. L’attore, all’età di 60 anni, è riuscito a sconfiggere questa malattia che preoccupa ancora tutti. Anche qui in Italia: ci sono stati numerosi contagi in Sardegna, in particolar modo a Porto Cervo. Un virus che non è da sottovalutare e Banderas lo sa bene. Infatti, non appena ha scoperto … L'articolo Antonio Banderas guarito dal Coronavirus: le parole dell’attore proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

