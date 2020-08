Antonella Mosetti positiva al Covid: “Test sierologico negativo, tampone positivo” (Di martedì 25 agosto 2020) Fine vacanze con una brutta sorpresa per molti vip che quest’anno hanno scelto la Sardegna per trascorrere qualche giorno di relax. Le notizie che si rincorrono in queste ore rilevano un aumento di casi di positivi al Covid, molti sono vip che hanno frequentato l’isola. Dopo l’ex tronista Giulia Latini, alcune tentatrici e Andrea Melchiorre e Nilufar Addati alla lista dei positivi al Covid si aggiunge anche Antonella Mosetti che si è auto denunciata su Instagram. Antonella ha confermato sul suo profilo social d’essere positiva al Coronavirus, anche lei ha trascorso le vacanza in Sardegna e una volta rientrata a Roma preoccupata per quello che stava succedendo ha fatto prima il sierologico risultato negativo e poi il ... Leggi su quotidianpost

