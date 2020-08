Antonella Mosetti positiva al Coronavirus: il racconto su Instagram (Di martedì 25 agosto 2020) Antonella Mosetti è positiva al Coronavirus. A svelarlo su Instagram è stata proprio la showgirl che ha rivelato di essersi sottoposta al tampone di ritorno da una vacanza in Sardegna. “Sono rientrata dalla Sardegna qualche giorno fa e ho fatto subito l’esame sierologico che è risultato negativo – ha spiegato ai follower -. Ma, non tranquilla, ho fatto anche il tampone che è per l’appunto uscito positivo. Quindi sono in autoquarantena da qualche giorno. Vi chiedo di fare i controlli perché non si può essere indifferenti di fronte a questo virus. Io sono asintomatica. Sento solo pochissimo gli odori e i sapori, ma c’è gente che sta davvero male. In questi casi ci vuole un gran rispetto per il prossimo”. In un video ... Leggi su dilei

