Antonella Mosetti positiva al Coronavirus: «Ecco il segnale di allarme che mi ha spinto a fare il tampone» (Di martedì 25 agosto 2020) Antonella Mosetti positiva al Coronavirus: si allunga di ora in ora la lista di vip e star del social contagiati da Covid-19. Ritrovatisi a far festa sulle spiagge della Sardegna, sono accomunati adesso da un’inevitabile quarantena obbligatoria tra le mura domestiche. Unico compagno lo smartphone, attraverso il quale raccontare i giorni di reclusione, confidando sintomi e diagnosi del virus. È così che la showgirl romana confessa al proprio seguito di aver contratto il Covid: “Sono rientrata dalla Sardegna qualche giorno fa – dice l’ex ragazzina di Non è la Rai – e ho fatto subito l’esame sierologico che è risultato negativo”. Leggi anche >> Giulia Latini positiva al Coronavirus: «Molti diranno ... Leggi su urbanpost

paamm__ : RT @______Angelica_: Quell’altra scema di Antonella Mosetti che ‘’Ciao a tutti in tanti mi state chiedendo quali sintomi ho’’ come se le st… - aslkpoqw9 : RT @______Angelica_: Quell’altra scema di Antonella Mosetti che ‘’Ciao a tutti in tanti mi state chiedendo quali sintomi ho’’ come se le st… - Sanson538 : Coronavirus, anche Aida Yespica e Antonella Mosetti positive dopo la Sardegna: le condizioni di salute… - oltremareee : RT @screnni: AGGIUNGIAMO Antonella Mosetti ?? Aida Yespica ?? Adriana Peluso ?? Usain Bolt ?? Flavio Briatore ?? - emmashands : RT @______Angelica_: Quell’altra scema di Antonella Mosetti che ‘’Ciao a tutti in tanti mi state chiedendo quali sintomi ho’’ come se le st… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Mosetti Antonella Mosetti positiva al test sul Coronavirus: «Sto bene» Il Messaggero Antonella Mosetti positiva al Coronavirus: «Ecco il segnale di allarme che mi ha spinto a fare il tampone»

Antonella Mosetti positiva al coronavirus: si allunga di ora in ora la lista di vip e star del social contagiati da Covid-19. Ritrovatisi a far festa sulle spiagge della Sardegna, sono accomunati ades ...

Vip positivi al Covid dopo vacanza in Sardegna: tanti ex Uomini e Donne, GF e Temptation Island

Ma vediamo quali sono, dunque, coloro che attraverso i rispettivi social hanno svelato di essersi sottoposti al test del tampone subito dopo le vacanze in Sardegna e di essere risultati positivi al Co ...

Antonella Mosetti positiva al coronavirus: si allunga di ora in ora la lista di vip e star del social contagiati da Covid-19. Ritrovatisi a far festa sulle spiagge della Sardegna, sono accomunati ades ...Ma vediamo quali sono, dunque, coloro che attraverso i rispettivi social hanno svelato di essersi sottoposti al test del tampone subito dopo le vacanze in Sardegna e di essere risultati positivi al Co ...