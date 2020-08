Antonella Clerici e Vittorio Garrone si preparano a una nuova vita da settembre (Foto) (Di martedì 25 agosto 2020) Antonella Clerici e Vittorio Garrone si preparano ad affrontare una quotidianità diversa da quella vissuta fino ad ora, da quando la conduttrice si è trasferita ad Arquata Scrivia. Antonella Clerici sta per tornare in tv tutti i giorni su Rai 1 con E’ sempre mezzogiorno. Non erano questi i loro programmi ma gli eventi hanno cambiato un po’ tutto e da settembre la Clerici e Garrone saranno spesso distanti. Alla rivista Oggi la conduttrice ha già confidato che il suo compagno sarà spesso con lei perché non sono capaci di stare a lungo lontani l’uno dall’altra. Antonella pregusta già quei momenti, sa che sarà una vita ... Leggi su ultimenotizieflash

GDalessamdro : Io vedrei Antonella Clerici in politica, con lo schieramento di centro sinistrata. - hoodiesa7va : RT @GIGUG1N: @mistatesulca @hoodiesa7va @ildumba Ecco adesso hai invocato Antonella Clerici e Anna Moroni di Twitter - GIGUG1N : @mistatesulca @hoodiesa7va @ildumba Ecco adesso hai invocato Antonella Clerici e Anna Moroni di Twitter - Dona_C0 : Non ho nulla contro la Clerici ma solo io vedo una deformazione da Photoshop? Antonella Clerici, in bikini e senza… - LRasoio : @Palvinismo1 Antonella Clerici, Barbara d’urso, Rosy Bindi -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici Antonella Clerici, è ancora estate nella «casa del bosco» Vanity Fair Italia Antonella Clerici e Vittorio Garrone si preparano a una nuova vita da settembre (Foto)

Antonella Clerici e Vittorio Garrone si preparano ad affrontare una quotidianità diversa da quella vissuta fino ad ora, da quando la conduttrice si è trasferita ad Arquata Scrivia. Antonella Clerici s ...

Antonella Clerici, vacanze nel bosco con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle: è la sua ricetta per la felicità

Passeggiate nella natura, sfide a burraco, bagni in piscina, cene con gli amici. E coccole con i suoi amori: l'estate della conduttrice 56enne è perfetta. E il gran ritorno in tv è alle porte ...

Antonella Clerici e Vittorio Garrone si preparano ad affrontare una quotidianità diversa da quella vissuta fino ad ora, da quando la conduttrice si è trasferita ad Arquata Scrivia. Antonella Clerici s ...Passeggiate nella natura, sfide a burraco, bagni in piscina, cene con gli amici. E coccole con i suoi amori: l'estate della conduttrice 56enne è perfetta. E il gran ritorno in tv è alle porte ...