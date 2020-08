Antonella Clerici, è ancora estate nella «casa del bosco» (Di martedì 25 agosto 2020) «Di sole e di verde». Antonella Clerici si gode gli ultimi giorni di vacanza in campagna. Dal suo giardino piemontese, la conduttrice ha condiviso un selfie spontaneo, in bikini, senza trucco. Sorride, ed è bellissima. La 5enne è pronta a tornare in onda, con una nuova trasmissione culinaria È sempre mezzogiorno, da settembre su Rai Uno. Antonella ormai da diversi anni si è trasferita in campagna Arquata Scrivia, col compagno Vittorio Garrone. «La casa nel bosco», come ama chiamarla lei. Leggi su vanityfair

