Anticipazioni spagnole Una Vita: Rosina morde José, che le racconta la verità su Bellita (Di martedì 25 agosto 2020) Anticipazioni spagnole Una Vita: si preannunciano grandi sviluppi nella trama della telenovela spagnola! José mostrerà la sua vera faccia, rivelando a Rosina cos’è successo a Bellita! Naturalmente è coinvolta anche Alodia! Anticipazioni spagnole Una Vita: José trascina in casa Rosina e lei lo morde Il video inizia con José che costringe ad entrare in casa sua Rosina. La Rubio strilla, dicendo che suo marito sarà preoccupato e lo chiama in aiuto (quindi comprendiamo che lei e Liberto non si lasceranno davvero, anche se nelle attuali puntate italiane sembra che si stiamo dicendo addio per sempre!). Dominiguez tappa la bocca alla moglie di ... Leggi su pianetadonne.blog

