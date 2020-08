Anticipazioni Il Segreto Puntate dal 31 Agosto al 4 Settembre 2020: Pepa Arrestata! (Di martedì 25 agosto 2020) Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 31 Agosto a venerdì 4 Settembre 2020: Pepa rischia la pena di morte. Angustias si suicida… Anticipazioni Il Segreto: Pepa viene accusata di aver ucciso il figlioletto di Tristan ed Angustias la cui assassina è, invece, Felisa! Il marchese svela a Juan che Soledad si è concessa a lui, mentre donna Francisca progetta di vendicarsi del Castaneda. Pedro e Dolores vengono tratti in arresto, mentre la moglie di Tristan si toglie la vita! El Secreto de Puente Viejo è pronta a regalarci grandi colpi di scena con le attesissime repliche della prima stagione! Pepa e Tristan nonché tutti gli intrighi di Donna ... Leggi su uominiedonnenews

