Anticipazioni Daydreamer 31 agosto – 4 settembre: prima Sanem, poi Emre hanno un incidente (Di martedì 25 agosto 2020) Anticipazioni Daydreamer 31 agosto – 4 settembre: settimana prossima, tra le altre cose, vedremo che Can inviterà Sanem a dormire a casa sua. Inoltre, dopo un altro feroce litigio con il fratello, Emre avrà il grave incidente d’auto che abbiamo anticipato in un precedente articolo. Nonostante ciò che è successo tra i due ragazzi, Can non potrà ignorare la situazione: correrà in ospedale, dove troverà Aylin. La caccerà via e lei, per vendicarsi, si alleerà con Fabri! Nel frattempo anche Sanem avrà anche lei un incidente; cadrà in una buca, ma Can la salverà. Anticipazioni Daydreamer 31 ... Leggi su pianetadonne.blog

