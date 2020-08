Andrea Pirlo conferma Dybala e saluta Higuain: “I cicli finiscono”. Le sue prime parole da tecnico della Juventus (Di martedì 25 agosto 2020) “Sono convinto di essere al posto giusto al momento giusto”. Non si nasconde Andrea Pirlo: non lo ha mai fatto in campo, non lo fa davanti ai microfoni durante la sua prima conferenza stampa da allenatore della Juventus. È convinto di essere all’altezza della panchina bianconera: “Mi sono buttato a capo fitto e non ho pensato ad altro”. Le parole chiave sono “padronanza del gioco” e “tenere palla“. Pirlo racconta una chiara idea di calcio e sembra non tentennare nemmeno sul fronte mercato: Paulo Dybala “farà parte del progetto”, mentre Gonzalo Higuain “è stato un grandissimo campione ma i cicli finiscono“. “Voglio ... Leggi su ilfattoquotidiano

juventusfc : Comincia l'incontro di Mister #Pirlo con i giornalisti invitati all'Allianz Stadium! LIVE su @JuventusTV… - MCriscitiello : Scarica la App di SportItalia e alle 15 guarda live la conferenza stampa di Presentazione di Andrea Pirlo… - Gazzetta_it : Juve, Andrea #Pirlo si presenta così: 'Dybala non è mai stato sul mercato' - SessoJuveRnR : #Juventus nuova stagione. Conferenza #AndreaPirlo - sabiiroma : RT @FrancescaG1033: 'Dybala non è mai stato sul mercato, siete voi che ogni tanto tirate fuori queste notizie.' ANDREA PIRLO IN CONFERENZA… -