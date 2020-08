Andrea Melchiorre positivo al Coronavirus: “Ho fatto foto con tutti, fate il test” (Di martedì 25 agosto 2020) Giulia Latini, Vittoria Deganello, Nilufar Addati e ora anche Andrea Melchiorre. Di ritorno dalla Sardegna, gli ex protagonisti di Uomini e Donne hanno contratto il Coronavirus. Il Coronavirus colpisce tutti indistintamente, anche volti noti del mondo dello spettacolo. Moltissimi contagi che si stanno verificando negli ultimi giorni sono contagi di importazione, presi da chi, in … L'articolo Andrea Melchiorre positivo al Coronavirus: “Ho fatto foto con tutti, fate il test” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

hvrrysvoicee : RT @screnni: AGGIORNAMENTO Nilu ?? Vittoriadeg ?? Bionditudo ?? Kevin Bonifazi ?? Melchiorre ?? Petagna ?? Moriconi ?? (99% confirm… - VanessaMarkovi3 : RT @lasoralalla: Andrea Melchiorre comunque mente pazzesca che si è trovato anzitempo un appartamento che avesse accesso ad una spiaggia pr… - Sbimburimbu : RT @screnni: AGGIORNAMENTO Nilu ?? Vittoriadeg ?? Bionditudo ?? Kevin Bonifazi ?? Melchiorre ?? Petagna ?? Moriconi ?? (99% confirm… - UnioneSarda : #AndreaMelchiorre: 'Ho preso il #Covid in #Sardegna, chi ha fatto foto con me faccia il tampone' - VannaiolaGabry : RT @screnni: AGGIORNAMENTO Nilu ?? Vittoriadeg ?? Bionditudo ?? Kevin Bonifazi ?? Melchiorre ?? Petagna ?? Moriconi ?? (99% confirm… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Melchiorre

Da Andrea Melchiorre a Vittoria Deganella, da Giulia Latini a Nilufar Addati. Si allunga ora dopo ora la lunga lista degli ex volti noti di Uomini e Donne e Temptation Island contagiati dal coronaviru ..."Ho il Covid. Chi ha fatto le foto con me faccia il tampone". È il messaggio postato su Instagram da Andrea Melchiorre, ex corteggiatore di Uomini e Donne, che ha scoperto di avere il Covid durante la ...