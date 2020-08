Andrea Iannone e Soleil Sorgè insieme in Sardegna: le foto di ‘Chi’ (Di martedì 25 agosto 2020) Il motociclista Andrea Iannone e l’ex corteggiatrice Soleil Sorgè sono tornati alla ribalta della cronaca per essere stati paparazzati insieme in Sardegna. A lanciare l’indiscrezione è stato nelle ultime ore in anteprima il settimanale di gossip Chi, che ha pubblicato sul profilo ufficiale Instagram alcune anticipazioni. Nel corso delle ultime settimane i rumors sull’ex di … L'articolo Andrea Iannone e Soleil Sorgè insieme in Sardegna: le foto di ‘Chi’ proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

iris_simpkins46 : Che tracollo ha avuto Andrea Iannone, comunque. Iannó, per me resterai sempre il pilota che usciva la gente in pist… - nialljsmile_ : Ma Andrea Iannone si fa tutte le tipe che sono state a contatto con Belen?Lei dal fratello all ex della cognata,che… - zazoomblog : Andrea Iannone e Soleil Sorge flirt in corso tra i due ex dei Rodriguez? L’indiscrezione di ‘Chi’ - #Andrea… - blogtivvu : Andrea Iannone e Soleil Sorge insieme in Sardegna!?? ?? Ti raccontiamo tutto (FOTO comprese) nelle nostre… - blogtivvu : Andrea Iannone e Soleil Sorge insieme: ecco l’avvistamento e retroscena dell’incontro (FOTO) -

