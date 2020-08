Andrea Iannone e Soleil Sorge insieme: ecco l’avvistamento e retroscena dell’incontro (FOTO) (Di martedì 25 agosto 2020) Sono settimane che si rincorre questo gossip: Andrea Iannone si starebbe frequentando con Soleil Sorge. Tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine in edicola da domani, arrivano anche le prime FOTOgrafie che ritraggono il pilota di MotoGP con l’influencer. Andrea Iannone e Soleil Sorge insieme: ecco l’avvistamento e retroscena Dopo avere smentito il gossip... L'articolo Andrea Iannone e Soleil Sorge insieme: ecco l’avvistamento e retroscena dell’incontro (FOTO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un ... Leggi su blogtivvu

nialljsmile_ : Ma Andrea Iannone si fa tutte le tipe che sono state a contatto con Belen?Lei dal fratello all ex della cognata,che… - zazoomblog : Andrea Iannone e Soleil Sorge flirt in corso tra i due ex dei Rodriguez? L’indiscrezione di ‘Chi’ - #Andrea… - blogtivvu : Andrea Iannone e Soleil Sorge insieme in Sardegna!?? ?? Ti raccontiamo tutto (FOTO comprese) nelle nostre… - blogtivvu : Andrea Iannone e Soleil Sorge insieme: ecco l’avvistamento e retroscena dell’incontro (FOTO) - Elisa60388018 : RT @dobrevsunicorns: QUINDI È UFFICIALE? Andrea Iannone e Soleil Stasi nuova coppia? MANCO BEAUTIFUL COMUNQUE, CHE FILM! -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Iannone Andrea Iannone, futuro in Aprilia: il manager Rivola si sbilancia AutoMotoriNews Andrea Iannone e Soleil Sorge insieme: ecco l’avvistamento e retroscena dell’incontro (FOTO)

Dopo avere smentito il gossip che voleva Andrea Iannone al fianco di Cristina Buccino, pare che l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis si stia consolando tra le braccia di Soleil Sorge.

Andrea Iannone con Soleil Sorge, gli ex di Belen e Jeremias Rodriguez beccati insieme

Sembra che Andrea Iannone stia frequentando Soleil Sorge, ex concorrente di Uomini e Donne, Isola dei Famosi e Pechino Express. Il settimanale Chi li ha sorpresi a pranzo insieme in Sardegna ...

Dopo avere smentito il gossip che voleva Andrea Iannone al fianco di Cristina Buccino, pare che l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis si stia consolando tra le braccia di Soleil Sorge.Sembra che Andrea Iannone stia frequentando Soleil Sorge, ex concorrente di Uomini e Donne, Isola dei Famosi e Pechino Express. Il settimanale Chi li ha sorpresi a pranzo insieme in Sardegna ...