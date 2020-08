Andrea Damante torna a Milano | La casa vuota senza Giulia De Lellis (Di martedì 25 agosto 2020) La vita da single di Andrea Damante comincia proprio dalla città di Milano. Quella che sembrava essere solo una crisi, adesso si è trasformata in una vera e propria rottura per la quale Giulia De Lellis non starebbe trascorrendo un buon periodo, anche se nessuno dei due ex di Uomini e Donne vuole lasciare delle … L'articolo Andrea Damante torna a Milano La casa vuota senza Giulia De Lellis proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

