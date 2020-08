Andrea Bocelli, il suo cane disperso in mare. l’appello della moglie: “Ricompensa per chi aiuta” [FOTO] (Di martedì 25 agosto 2020) disperso in mare il cane di Andrea Bocelli Qualche ora fa la moglie di Andrea Bocelli attraverso la sua pagina Facebook ha lanciato un disperato appello per ritrovare il suo amato cane che si chiama Pallina. quest’ultimo che è ancora un cucciolo come razza è un levriero italiano, color beige. Stando alle prime informazioni fornite, il pelosetto in questione si è perso nel mare della Sardegna mentre si trovava lì nella giornata di venerdì 21 agosto 2020. A quanto pare il cane era a bordo della barca su cui erano presenti il cantante lirico, la consorte Veronica Berti, i loro figli e un gruppo di amici. Nessuno dei presenti si reso ... Leggi su kontrokultura

