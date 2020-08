Anche Aida Yespica positiva al Coronavirus dopo le vacanze in Sardegna (Di martedì 25 agosto 2020) È una lista in costante aggiornamento quella che riporta i nomi dei tanti vip, sottoposti a tampone una volta rientrati dalle vacanze, soprattutto dalla Sardegna. Insieme ad Antonella Mosetti e ai Ferragnez, si è fatta testare per il Coronavirus anche Aida Yespica, che su Instagram ha poi annunciato la propria positività alla malattia. «Ciao ragazzi, volevo informarvi che al rientro dalle vacanze in Sardegna ho fatto il tampone (pur non avendo sintomi) e purtroppo ho riscontrato di essere positiva al Covid-19», ha scritto online la showgirl, spiegando di stare bene e invitando il proprio pubblico all’osservazione delle regole. Leggi su vanityfair

