American Airlines: con stop aiuti a rischio 19 mila posti di lavoro (Di martedì 25 agosto 2020) Madrid, 25 ago.(Adnkronos/Europa Press) - American Airlines ha annunciato che taglierà 19.000 posti di lavoro se gli aiuti federali statunitensi destinati alle compagnie aeree attraverso il Payroll Support Program (Psp) per far frone all'impatto del coronavirus cesseranno come previsto il primo ottobre. I tagli al personale previsti ridurranno l'occupazione totale di American Airlines a meno di 100.000 unità, rispetto ai 140.000 di marzo. Circa 12.500 lavoratori, infatti, hanno già lasciato volontariamente la compagnia e 11.000 dovrebbero ritirarsi dal 1°ottobre, a cui si aggiungeranno i 19.000 che l'azienda ha annunciato martedì. Lo scorso aprile il Governo degli Stati Uniti ha annunciato un accordo di salvataggio con le principali ... Leggi su liberoquotidiano

