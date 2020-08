American Airlines annuncia 19mila tagli, Finnair mille. I sindacati: si licenza anche per riassumere pagando meno (Di martedì 25 agosto 2020) Il settore aereo è stato sinora tra quelli più pesantemente colpiti dalle conseguenze della pandemia. E i tagli al personale si susseguono. Oggi la compagnia statunitense American Airlines ha annunciato che licenzierà 19mila persone su 140mila, se gli aiuti pubblici da 6 miliardi di dollari (5,2 miliardi di euro) in scadenza l’1 ottobre prossimo non verranno rinnovati. mille licenziamenti sono stati comunicati dalla finlandese Finnair, mentre l’australiana Qantas si appresta a lasciare a casa 2.500 dipendenti. Nelle scorse settimane anche Lufthansa e Britsish Airways hanno annunciato piani di esuberi a lungo termine che coinvolgono rispettivamente 22 ila e 12 mila lavoratori. Non sono bastati insomma i 9 ... Leggi su ilfattoquotidiano

