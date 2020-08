Ambiente, Davide Bordoni (LEGA): Cocciniglia a Roma, silenzio dalle Amministrazioni competenti (Di martedì 25 agosto 2020) “La Raggi ci tiene a precisare che l’ordinaria amministrazione è ciò che fa la differenza, e lo dice per dare un senso alla sua strategia di comunicazione che consiste nello snocciolare giorno dopo giorno piccoli e modesti interventi puntualmente rendicontati per informare i cittadini”. Così in una nota il consigliere capitolino della LEGA-Salvini Premier Davide Bordoni. “Oggi, ad esempio, ci illustra una ritinteggiatura delle pareti a Laurentina noncurante che gran parte del patrimonio ambientale della nostra Città sta morendo. Ma è così che va, nell’ultimo anno dei 5 stelle a Roma l’orchestrina suona e il Titanic affonda. L’iceberg in questione si chiama Cocciniglia, un parassita infestante che ha invaso ... Leggi su romadailynews

riviera24 : Ventimiglia, con Ligustico a Latte arriva il “Pesce Mangia Plastica” - Un’iniziativa per salvaguardare l’ambiente p… - Davide_kun85 : RT @FrancescaCphoto: #Conte mi ha deluso Ormai ha mollato, impossibile ricucire il rapporto per me, ieri ha salutato I progressi sono in… - Sarti_Davide : RT @lanuovaBQ: ++ GESU' CRISTO IL GRANDE #ASSENTE NELLA #CHIESA DI OGGI ++ Si fa strada, l’#idea che possa esistere un #CRISTIANESIMO senza… - Andrea_L_Davide : @M49liberorso cambia provincia adesso! L'orso M49 non ha più il collare, ora tracciarlo è più difficile… - brasca_davide : RT @gianrollandi: Groenlandia, lo #scioglimento dei ghiacci supera il punto di non ritorno -

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente Davide Ambiente, Davide Bordoni (LEGA): Cocciniglia a Roma, silenzio dalle Amministrazioni competenti RomaDailyNews Ambiente, Davide Bordoni (LEGA): Cocciniglia a Roma, silenzio dalle Amministrazioni competenti

“La Raggi ci tiene a precisare che l’ordinaria amministrazione è ciò che fa la differenza, e lo dice per dare un senso alla sua strategia di comunicazione che consiste nello snocciolare giorno dopo gi ...

Ventimiglia, con Ligustico a Latte arriva il “Pesce Mangia Plastica”

Ventimiglia. Verrà presentato alle 19,30 di sabato 29 agosto, il pesce mangia plastica “Giùan”: un’opera che l’artista Davide Puma ha pensato e realizzato a scopo ambientale e didattico per educare al ...

“La Raggi ci tiene a precisare che l’ordinaria amministrazione è ciò che fa la differenza, e lo dice per dare un senso alla sua strategia di comunicazione che consiste nello snocciolare giorno dopo gi ...Ventimiglia. Verrà presentato alle 19,30 di sabato 29 agosto, il pesce mangia plastica “Giùan”: un’opera che l’artista Davide Puma ha pensato e realizzato a scopo ambientale e didattico per educare al ...