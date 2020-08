Altri pazienti infettati due volte dal coronavirus (Di martedì 25 agosto 2020) I sovrani d'Olanda si scusano per aver violato le regole sul distanziamento sociale in vacanza a Mykonos Leggi su media.tio.ch

BRUXELLES - Dopo Hong Kong, anche i Paesi Bassi e il Belgio registrano casi di pazienti infettati per la seconda volta dal coronavirus. Si legge sulla versione online di Dutch News. Secondo quanto ...

