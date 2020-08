Althea Gibson, la storia della tennista (Di martedì 25 agosto 2020) Althea Gibson è stata una delle tenniste più forti in circolazione dalla metà degli anni ’50 all’inizio degli anni ’60. Althea Gibson, la storia La sportiva nacque nella Contea di Clarendon, Carolina del Sud il 25 agosto 1927. Fin da bambina mostrò di avere grande talento per il tennis che divenne poi lo sport che la rese nota a livello internazionale. Dal 1956 al 1958 fu inserita fra le prime dieci nel ranking, piazzandosi in prima posizione nel 1957 e nel 1958. Althea Gibson è stata una tennista statunitense La tennista vinse anche gli Open di Francia nel 1956 battendo la britannica Angela Mortimer. Nello stesso anno perse agli US Open contro Shirley Fry, ... Leggi su sport.periodicodaily

Qui il link all’articolo originale del New York Times; qui, invece, l’editoriale del Direttore Scanagatta di qualche mese in cui aveva parlato anche di Ryland Robert Ryland, il primo tennista professi ...

