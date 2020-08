All'asta 2500 bottiglie di Pinchiorri. Il patron Giorgio: "Le ho baciate e ho pianto" (Di martedì 25 agosto 2020) Una straordinaria asta di vini pregiati si terrà a Londra il 12 settembre da parte della casa d'aste americana Zachy's, specializzata in vino, che, per il suo debutto europeo, batterà bottiglie ... Leggi su lanazione

Firenze, 25 agosto 2020 - Una straordinaria asta di vini pregiati si terrà a Londra il 12 da parte della casa d’aste americana Zachy’s (specializzata in vino) che, per il suo debutto europeo, batterà ...

Il 12 settembre a Londra la casa d’aste americana Zachy’s, specializzata in vino, debutterà con la sua prima vendita in Europa e le bottiglie che batterà proverranno dalla famosa “Enoteca Pinchiorri”.

