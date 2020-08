Allarme salmonella nelle barrette con frutta secca: ritirati centinaia di prodotti [MARCHIO E LOTTI] (Di martedì 25 agosto 2020) Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo alimentare riferito al prodotto EAT NATURAL – barrette NOCI DEL BRASILE, per rischio microbiologico. Secondo quanto si legge nel modulo reso noto sul sito web del ministero, il richiamo è avvenuto a causa di “sospetta presenza di salmonella“. I LOTTI interessati sono tutti quelli che hanno la data di scadenza compresa tra agosto 2020 e luglio 2021; sono venduti in barrette da 50 grammi o in multipack da 4 barrette da 45 grammi ciascuna. L’avvertenza è di non consumare il prodotto per chi avesse già acquistato. Per info è possibile inviare una mail a: info@dec.it.L'articolo Allarme salmonella nelle ... Leggi su meteoweb.eu

Come accade spesso in estate, si moltiplicano i casi di prodotti ritirati soprattutto a causa del rischio legato alla contaminazione da salmonella. Non solo in Europa, ma anche in altri paesi dell’Ame ...

La tartare di bovino adulto-scottona, a marchio Lidl, è stata ritirata dal mercato per rischio microbiologico, a causa della possibile presenza di salmonella. A comunicarlo è il ministero della Salute ...

