Alla deriva sull’unicorno gonfiabile, bimba salvata da un traghetto al largo delle coste greche: il video (Di martedì 25 agosto 2020) Era Alla deriva su un unicorno gonfiabile, al largo delle coste greche. Avvistata dall’equipaggio di un traghetto (avvisato dAlla capitaneria di porto), la piccola naufraga, sfuggita al controllo dei genitori, è stata tratta in salvo con una lenta manovra di avvicinamento. Il fatto è accaduto al largo di Rio Patras, nei pressi di Patrasso. I genitori avevano allertato le autorità portuali. L'articolo Alla deriva sull’unicorno gonfiabile, bimba salvata da un traghetto al largo delle coste greche: il video ... Leggi su ilfattoquotidiano

