Alexei Navalny avvelenato, anche gli Usa chiedono un’indagine. Cremlino respinge le accuse: “Vuoto rumore” (Di martedì 25 agosto 2020) anche gli Usa, per voce del segretario di Stato Mike Pompeo, si uniscono all’Unione europea che chiede “un’indagine completa” su quanto accaduto al dissidente russo Alexei Navalny, avvelenato secondo l’ospedale Charité di Berlino, dove è ricoverato in coma. “Gli Usa sono profondamente preoccupati dalle conclusioni preliminari degli esperti medici tedeschi”, ha detto Pompeo, garantendo che “se le notizie si dimostrano accurate, gli Stati Uniti sono pronti a fornire assistenza” nello sforzo di un’indagine, che “la famiglia Navalny e il popolo russo meritano di veder condotta” e di vedere “puniti” i responsabili. Ma dal Cremlino la prima reazione, arrivata a più di 24 ore dal responso ... Leggi su ilfattoquotidiano

Anche gli Usa, per voce del segretario di Stato Mike Pompeo, si uniscono all’Unione europea che chiede “un’indagine completa” su quanto accaduto al dissidente russo Alexei Navalny, avvelenato secondo ..."Non possiamo prendere sul serio queste accuse (di avvelenamento di Navalny per ordine delle autorità, ndr). Sono accuse che non possono essere vere in alcun modo e sono piuttosto, direi, un rumore vu ...