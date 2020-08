Al museo di Leonardo da Vinci in Galleria Vittorio Emanuele a Milano il primo ascensore che si auto-sanifica ad ogni passaggio (Di martedì 25 agosto 2020) Innovazione e nuove tecnologie, anche in tema di sicurezza anti Covid-19, non potevano mancare al Leonardo3 Museum, Il Mondo di Leonardo a Milano che, per accogliere i propri ospiti, ha dotato l’ascensore di ingresso di un esclusivo kit che, dopo ogni passaggio, sanifica l’aria e sterilizza la cabina automaticamente. Una sanificazione continua per fornire maggiore protezione per i visitatori e i turisti in questa insolita estate. Questo alto livello di sicurezza è garantito dal nuovo sistema CARe dell’azienda italiana IGV, installato dal Gruppo Cazzani che, utilizzando contemporaneamente due tecnologie differenti, è in grado di sanificare l’ascensore in pochi ... Leggi su newsagent

