Al MAVV e alla Reggia di Portici il tour elettrico per il turismo sostenibile (Di martedì 25 agosto 2020) Farà tappa sabato 5 settembre al MAVV Wine Art Museum e alla Reggia di Portici #EViaggioItaliano, il tour tra le eccellenze regionali che punta al rilancio del turismo. Dopo la partenza in Campania, venerdì 4 settembre, toccherà quest’anno Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio e Trentino-Alto Adige per poi arrivare nel resto d’Italia nel corso del 2021. Fortemente innovativa, attenta al territorio e dallo spiccato contenuto social, l’iniziativa mette insieme natura, cultura, enogastronomia e alta tecnologia ed è sostenuta dall’alto Patrocinio del Parlamento Europeo, dal patrocinio della Commissione Europea e dei ministeri di Ambiente, Esteri e Infrastrutture e Trasporti. #EViaggioItaliano si muoverà con una flotta di veicoli ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : MAVV alla Al MAVV e alla Reggia di Portici il tour elettrico per il turismo sostenibile Il Denaro Campania by Night arriva in Irpinia per il Wine Jazz Fest

SUMMONTE – Appuntamento in Irpinia con Campania By Night per il Wine Jazz Fest promosso da MAVV Wine Art Museum e Scabec. Alla Torre Angioina del borgo di Summonte (AV) domani giovedì 6 agosto alle or ...

SUMMONTE – Appuntamento in Irpinia con Campania By Night per il Wine Jazz Fest promosso da MAVV Wine Art Museum e Scabec. Alla Torre Angioina del borgo di Summonte (AV) domani giovedì 6 agosto alle or ...