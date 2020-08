Aida Yespica positiva al Covid dopo la vacanza in Sardegna: “Usate le mascherine” (Di martedì 25 agosto 2020) Anche la modella venezuelana Aida Yespica è risultata positiva al Covid dopo essere stata in vacanza in Sardegna. Come ogni anno le spiagge e le coste del nord della Sardegna sono state prese d’assalto da turisti e vip. La vacanza nella splendida cornice della Costa Smeralda, però, quest’anno è stata controproducente per molti. Da giorni … L'articolo Aida Yespica positiva al Covid dopo la vacanza in Sardegna: “Usate le mascherine” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

GPasqui : “Vip” positivi al covid di ritorno dalla Costa Smeralda: da Federico Fashion Style ad Aida Yespica, aumentano i cas… - FQMagazineit : “Vip” positivi al covid di ritorno dalla Costa Smeralda: da Federico Fashion Style ad Aida Yespica, aumentano i cas… - Noovyis : (“Vip” positivi al covid di ritorno dalla Costa Smeralda: da Federico Fashion Style ad Aida Yespica, aumentano i ca… - zazoomblog : Aida Yespica positiva al Covid-19 dopo la vacanza in Sardegna - #Yespica #positiva #Covid-19 #vacanza - CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Covid, anche Aida Yespica e Antonella Mosetti posi... -