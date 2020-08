Aida Yespica positiva al covid 19: l’annuncio social (Di martedì 25 agosto 2020) Anche Aida Yespica ha il covid 19. La show girl ha fatto il tampone dopo il viaggio in Sardegna ed è risultata positiva. Lo ha reso noto lei stessa, con un messaggio sui social. Ha postato una foto e ha scritto di aver fatto i controlli, spiegando come sta ora. Tanti i messaggi di incoraggiamento e affetto tra i quali non poteva mancare quello del suo compagno Geppi Lama che ha condiviso con lei le vacanze in giro per l’Italia. Al momento il compagno non ha comunicato nulla in merito alle sue condizioni di salute, ma a differenza di Aida non è un personaggio pubblico, per cui non è detto che debba farlo. Gli auguriamo comunque di stare bene anche se generalmente, due persone così vicine, si possono facilmente contagiare tra di ... Leggi su ultimenotizieflash

Sono rientrata dalla Sardegna qualche giorno fa ed ho fatto subito l’esame sierologico che è risultato negativo ma, non tranquilla, ho fatto anche il tampone che per l’appunto è uscito positivo… quind ...

