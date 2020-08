Aida Yespica e Antonella Mosetti sono risultate positive al Covid dopo le vacanze in Sardegna (Di martedì 25 agosto 2020) Molti turisti al rientro dalle vacanze in Sardegna hanno scoperto di aver contratto il Covid. Tra questi tanti vip e calciatori. Nelle scorse ore è arrivata la notizia della positività di due showgirl: Antonella Mosetti e Aida Yespica. A renderlo noto sono state le dirette interessate tramite i loro profili Instagram. La prima con un video; la seconda con una foto. La Mosetti ha fatto il tampone dopo essersi accorta che non sentiva più odori e sapori: “Faccio questa dichiarazione perché molte persone che erano con me in Sardegna vanno ancora in giro e potrebbero contagiare i più deboli”, ha detto. “Per fortuna sto bene, sono ... Leggi su tpi

