Aida Yespica e Antonella Mosetti positive al Covid-19: l’annuncio sui social (Di martedì 25 agosto 2020) Aida Yespica e Antonella Mosetti si aggiungono alla lista dei molti vip di ritorno dalla Sardegna che hanno contratto il Covid. Le due showgirl hanno affidato le loro dichiarazioni ai rispettivi profili Instagram. Le ex gieffine hanno anche informato i fan sulle loro attuali condizioni di salute e… Accade ogni estate che molte celebrità scelgano la Sardegna come meta per le loro vacanze. Tuttavia questo anno è il primo in cui dobbiamo fare i conti con il coronavirus. Per ridurre eventuali rischi, molti vip hanno quindi scelto di sottoporsi ad tampone prima della partenza, o una volta tornati dall’isola. Visto il gran numero di contagi, molti dei quali derivano proprio dalla Sardegna, questa è sembrata la scelta più prudente. È stato proprio ... Leggi su velvetgossip

