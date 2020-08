Aida Yespica confessa: “Sono positiva al Covid anche io” (Di martedì 25 agosto 2020) Si allunga la lista dei personaggi vip risultati positivi al Covid, tutti hanno trascorso le vacanze in Sardegna e al loro ritorno hanno richiesto un tampone di verifica. In queste ore anche Aida Yespica ha confessato d’aver contratto il virus, è asintomatica e sta bene ma invita a osservare tutte le precauzioni necessarie, per alcuni il contagio può essere vitale: “Ciao ragazzi volevo informarvi che al rientro dalle vacanze in Sardegna ho fatto il tampone (pur non avendo sintomi) e purtroppo ho riscontrato di essere positiva al Covid-19!! Per fortuna sto bene sono ASINTOMATICA, spero passi al più presto questo brutto momento che noi tutti stiamo vivendo, mi raccomando massime precauzioni e usiamo tutti le MASCHERINE..a presto un ... Leggi su quotidianpost

lara90__ : RT @seadatrash: Mosetti Federico FS U&D crew che fanno girare l’economia sarda Aida Yespica Chi sarà il prossimo ad entrare nell’album? - QuotidianPost : Aida Yespica confessa: “Sono positiva al Covid anche io” - Sanson538 : Coronavirus, anche Aida Yespica e Antonella Mosetti positive dopo la Sardegna: le condizioni di salute… - oltremareee : RT @screnni: AGGIUNGIAMO Antonella Mosetti ?? Aida Yespica ?? Adriana Peluso ?? Usain Bolt ?? Flavio Briatore ?? - wdonnablog : Coronavirus: Aida Yespica e Antonella Mosetti positive dopo vacanza in Sardegna - -