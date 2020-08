Agli azionisti mai così pochi dividendi dal 2009. Il coronavirus taglia di 100 miliardi di dollari gli utili distribuiti dalle aziende (Di martedì 25 agosto 2020) Mai così pochi da undici anni. Nel secondo trimestre i dividendi distribuiti dalle aziende a livello globale crolleranno a un livello che non si vedeva dal 2009, l’anno peggiore della grande crisi. E’ quello che emerge dall’indice stilato dal gruppo Janus Henderson, che mostra come la recessione causata dalla pandemia abbia mandato in fumo cedole per un valore superiore ai 100 miliardi di dollari. La flessione è legata alle decisioni delle imprese di non distribuire utili per rafforzare i bilanci durante l’emergenza. Per la precisione, nei tre mesi terminati a giugno il valore dei dividendi è sceso del 22%, ovvero di 108,1 miliardi, a 382,2 ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Agli azionisti mai così pochi dividendi dal 2009. Il coronavirus taglia di 100 miliardi di dollari gli utili distr… - davide3170 : @paniandreatisc1 @Storace Fammi capire ....appalto di 27 milioni di mascherine al giorno...utili all’Olanda...bene.… - pary1977 : @giusnico19511 @A54ferraresi @marcotravaglio È colpevole tanto quanto te... daglieli tu agli azionisti truffati! P… - GaleazzoViscont : @Mark3895 @fulvio00437713 @sunday_ky @marifcinter Vada a dirlo agli azionisti Saras che si ritrovano il titolo sott… - boxanddax : @MB_Sampdoria @_smpdr @laura_parise1 @it_samp @unavitadacinema Certo che non vanno nelle sue tasche direttamente ma… -