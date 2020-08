Aggiunti 4 Gp, Mondiale F.1 si chiude il 13 dicembre ad Abu Dhabi (Di martedì 25 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Mondiale di Formula 1 si chiuderà il 13 dicembre, sul circuito di Yas Marina, con il Gran Premio di Abu Dhabi. Fia e Formula 1, infatti, hanno annunciato gli ultimi quattro Gran Premi, con un calendario che adesso propone un totale di 17 gare. Dopo la terza gara italiana, il 1° novembre a Imola, con il GP Emilia Romagna, nel weekend del 13 e 15 novembre si tornerà dopo nove anni di assenza in Turchia, all'Intercity Istanbul Park. Il Circus iridato si sposterà quindi a Sakhir per un doppio appuntamento, dove il 29 novembre si disputerà il Gran Premio del Bahrain e la domenica successiva quello di Sakhir. Il finale di questa stagione, che ha dovuto convivere con il lockdown per la pandemia di Covid-19, nel fine settimana dell'11-13 dicembre con ... Leggi su liberoquotidiano

Italpress : Aggiunti 4 Gp, Mondiale F.1 si chiude il 13 dicembre ad Abu Dhabi - nestquotidiano : Aggiunti 4 Gp, Mondiale F.1 si chiude il 13 dicembre ad Abu Dhabi - micheleles25 : Aggiunti 4 GP per un totale di 17 gare. Il mondiale 2020 si chiuderà a dicembre. - tino_elle : @azangrillo @ricpuglisi ma ci siamo dimenticati dei 16000 morti in lombardia in 3 mesi , 1600/ milione record mondi… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggiunti Mondiale Aggiunti 4 Gp, Mondiale F.1 si chiude il 13 dicembre ad Abu Dhabi Il Cittadino on line Aggiunti 4 Gp, Mondiale F.1 si chiude il 13 dicembre ad Abu Dhabi

ROMA (ITALPRESS) - Il Mondiale di Formula 1 si chiuderá il 13 dicembre, sul circuito di Yas Marina, con il Gran Premio di Abu Dhabi. Fia e Formula 1, infatti, hanno annunciato gli ultimi quattro Gran ...

Formula Uno, aggiunti altri 4 Gp: si chiude il 13 dicembre ad Abu Dhabi

ROMA - Altri quattro Gran Premi e mondiale di Fomula uno che si concludera il 13 dicembre ad Abu Dhabi. Lo ha reso noto la Fia in una nota.Ora le gare del Mondiale 2020 sono 17. Si comincia il 15 di n ...

ROMA (ITALPRESS) - Il Mondiale di Formula 1 si chiuderá il 13 dicembre, sul circuito di Yas Marina, con il Gran Premio di Abu Dhabi. Fia e Formula 1, infatti, hanno annunciato gli ultimi quattro Gran ...ROMA - Altri quattro Gran Premi e mondiale di Fomula uno che si concludera il 13 dicembre ad Abu Dhabi. Lo ha reso noto la Fia in una nota.Ora le gare del Mondiale 2020 sono 17. Si comincia il 15 di n ...