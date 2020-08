Afroamericano ferito dalla polizia, il papà: 'Otto colpi alla schiena mio figlio paralizzato dalla vita in giù' (Di martedì 25 agosto 2020) È rimasto paralizzato dalla vita in giù Jacob Blake, il 29enne Afroamericano che domenica scorsa a Kenosha, in Wisconsin, è stato colpito alla schiena dalla polizia che ha sparato mentre cercava di ... Leggi su leggo

